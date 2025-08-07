La coalición encabezada por el PJ provincial para las elecciones legislativas del 26 de octubre llevará el nombre de Frente Defendemos La Pampa. La presentación se hizo ante la justicia electoral cumpliendo con el cronograma establecido para las próximas elecciones. Por estas horas el Frente Defendamos La Pampa está definiendo el nombre de los candidatos que llevará en la lista, la cual debe presentar antes del próximo 17 de agosto.

El frente está integrado por el Partido Justicialista, el Partido Humanista, Partido Encuentro por la Democracia y la Equidad, Partido Frente Renovador y Partido Pueblo Nuevo. También, como adherentes, se encuentran Patria Grande, Partido del Trabajo y del Pueblo, Partido Comunista y Desde el Pie.