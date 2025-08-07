La UCR no tenía candidatos, ahora varios quieren ser y podría haber interna

Todo cambia en la UCR de La Pampa y eso es minuto a minuto. Hace 24 horas y luego de no acordar con el Pro -que se fueron con La Libertad Avanza- conformó un frente con el Fregen, pero este partido no tiene la documentación en orden y la justicia determinó que caducó como sector político.

Esta situación hizo que el radicalismo regrese a la histórica Lista 3, aquella que llevó a Alfonsín a la presidencia de la Nación en 1983.

Después que varios dirigentes rechazaron la posibilidad de ser candidatos, tal el caso de Martín Berhongaray, Francisco Torroba o Marcela Coli, salieron los intendentes que propusieron el nombre de Federico Guidugli, actual presidente del Comité Provincia.

Todo indicaba hasta hoy que ese finalmente era el nombre del candidato de la UCR, faltando solo completar la lista, buscando para el segundo lugar una mujer, y así completar la misma.

Ahora la UCR pasó de no tener candidatos a tener varios. Hay fuertes rumores que Ramiro Passo, hijo del histórico dirigente radical Juan Carlos Passo, quiere competir por esa candidatura. También se anotaría Alexis Iturrioz, Manuel Gallego y hasta el dirigente piquense Oscar Ferrari.

Este jueves habría una reunión en la UCR donde algunos dirigentes buscan unificar criterios y evitar una interna. De no tener candidatos, a una interna donde podrían participar varias listas.