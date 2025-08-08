Inauguraron la fibra óptica domiciliaria en Adolfo Van Praet

Como parte del Segundo Plan de Conectividad provincial, se inauguró el nuevo tendido de fibra óptica domiciliaria que permitirá a más de cien hogares de la localidad de Adolfo Van Praet acceder a internet de alta velocidad. De esta manera, EMPATEL completa veinte localidades con fibra óptica domiciliaria en el interior de La Pampa.

Las autoridades provinciales fueron recibidas por el intendente, Gabriel Ramello, donde estuvieron presentes el presidente de EMPATEL, Andrés Zulueta; la vicepresidenta, Analía Torres; y el director de Inclusión Digital del Ministerio de Conectividad y Modernización, Gonzalo Pardo. También acompañó el acto el gerente de la cooperativa de Realicó, Alejandro Mero, entidad que será la que ofrecerá el servicio de internet a los vecinos.

El titular de la empresa estatal destacó a la Agencia Provincial de Noticias que “el año pasado conectamos la localidad de Van Praet a la red provincial y dijimos que íbamos a volver a realizar el tendido domiciliario. Hoy estamos cumpliendo esa promesa y le deseamos a los vecinos que puedan aprovechar lo máximo posible esta nueva red”.

Zulueta manifestó que “esta obra es producto de un enorme esfuerzo por parte de la Provincia para que, pese a los momentos difíciles que estamos sufriendo, todos los pampeanos continúen accediendo a más oportunidades. No es algo menor, esta no es una realidad que hoy se esté viviendo en el resto de país”.

El intendente reconoció al gobernador Sergio Ziliotto «por tenernos en cuenta para este tipo de obra y valoramos la importancia que tiene para el desarrollo de la localidad, porque sin internet no hay futuro. Yo valoro esta mirada porque si Van Praet estuviera en otra provincia, quizás sería muy difícil pensar que un proyecto así sea realidad».

Pardo, por su parte, agregó que “de parte del Ministerio de Conectividad y Modernización afirmamos nuestro compromiso para que la conectividad y el acceso a internet llegue a todo el territorio provincial con la mejor calidad posible. Quiero destacar que no solo es una obra que tendrá impacto en los hogares, sino en todas las instituciones públicas de la localidad como el municipio, la posta sanitaria, la escuela y la comisaría, permitiendo que el Estado esté más cerca de los vecinos”.