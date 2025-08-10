Un muerto y cuatro heridos al volcar una camioneta

Un muerto y varios heridos es el saldo del vuelco de la camionea Chevrolet S10 en la ruta 86, encwrcanías de la localidad cordobesa de Bulnes.

Personal policial constató el vuelco de una camioneta Chevrolet S10 en la que se desplazaban cinco personas, oriundas de Bulnes y Coronel Moldes.

Las víctimas recibieron asistencia del servicio de emergencias y tres de ellas fueron trasladadas a dispensarios y hospitales cercanos.

El fallecimiento de una de las personas involucradas se confirmó en el Hospital San Antonio de Padua de Río Cuarto.

Versiones extraoficiales indican que el accidente ocurrió en las primeras horas de la mañana de hoy.