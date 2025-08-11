En reclamo de la apertura de paritarias y una recomposición salarial arrancó este lunes un paro de una semana de la docencia universitaria en todas las universidades nacionales. En la Universidad Nacional de La Pampa -UNLPam- el cese de actividades es casi total.

La medida de fuerza fue convocada por la Conadu Histórica y s eextiende desde este lunes 11 al 17 de agosto. El plan de acción es sin asistencia a los lugares de trabajo y contempla clases, exámenes, investigación, extensión y gestión.

En tanto, de 18 de agosto al 7 de septiembre el plan de lucha continuará con paros de 48 horas todas las semanas, en días rotativos.

Desde el gremio explicaron que la medida de fuerza se debe a que desde que asumió el Gobierno de Javier Milei los salarios de los docentes universitarios sufrieron la mayor caída en la historia.