Elecciones legislativas: Abelardo Ferrán encabeza la lista del PJ

El gobernador de La Pampa y presidente del PJ provincial, Sergio Ziliotto, despejó las dudas y confirmó que el exministro de Producción y actual decano de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la UNLPam, Abelardo Ferrán, será el primer candidato a diputado nacional por el Frente Defendemos La Pampa. Lo acompañará Varinia “Lichi” Marín, mientras que el tercer lugar será para el subsecretario de Deportes, Ceferino Almudevar.

La decisión no fue meramente administrativa. Ferrán, nacido en Rancul y con fuerte base en General Pico, aparece como un perfil que conjuga varios atributos estratégicos: tiene vínculos con el vernismo, representa a la segunda ciudad más importante de la provincia —territorio clave para el armado peronista y el liderazgo de Carlos Verna y la intendenta Fernanda Alonso— y aporta legitimidad académica desde su rol universitario.

La elección no estuvo exenta de tensiones internas. El sector marinista reclamaba que Marín encabezara la lista, y las versiones sobre un rechazo inicial circularon con fuerza en las últimas horas. Sin embargo, la negociación cerró con la fórmula actual, que Ziliotto presentó como síntesis de “coherencia ideológica, representatividad territorial y garantía de defensa de La Pampa y de su pueblo”.

En cuarto lugar se ubicará Mónica Valor, intendenta de Luan Toro, seguida por Federico Ignaszewski, subgerente del Ente Municipal de Saneamiento Urbano de Santa Rosa, y Rodecia Bernelli, jefa comunal de Maisonnave.

Ziliotto defendió su apuesta: “Desde diciembre, Abelardo Ferrán potenciará el trabajo que ya vienen realizando Lichi Marín y Ariel Rauschenberger. Será sumar una voz más para frenar el castigo a La Pampa desde el Gobierno Nacional”.

Ferrán, médico veterinario con maestría en formulación y administración de proyectos de inversión, es un cuadro con trayectoria tanto en la gestión pública como en la militancia. Pasó por la Secretaría de Desarrollo Social de General Pico, el Ministerio de Producción provincial y distintas áreas de la UNLPam, siempre con un discurso productivista y de defensa de la universidad pública.

Con esta definición, Ziliotto cierra filas de cara a unas elecciones legislativas donde el PJ buscará sostener su hegemonía provincial y posicionar a un perfil técnico-político como su principal carta en el Congreso, en un contexto de enfrentamiento abierto con la Casa Rosada.