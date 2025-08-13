Jornada Eco-Canje este jueves

Este jueves 14 de agosto, la Municipalidad de General Pico, en una labor mancomunada con Simple Express, concretará una nueva edición de Eco-canje. En esta oportunidad, la actividad tendrá lugar en calle 17 entre 14 y 16, de 10:00 a 14:00.

Vecinas y vecinos podrán colaborar con el cuidado ambiental acercando sus residuos reciclables al Punto Verde Móvil que se instalará allí, como parte del programa Ambiente en Territorio.

Esta articulación con el sector privado pretende reforzar el compromiso en la temática de la sociedad, particularmente de niñas, niños y adolescentes.

En esa línea, todas las eco-botellas y tapitas recolectadas ese día serán entregadas al programa EcoSantaines que llevan adelante estudiantes de primero y segundo año del colegio Santa Inés y que tiene como objetivo disminuir el impacto humano en nuestra ciudad.

Habrá sorteos entre las y los participantes, quienes podrán obtener un presente de la firma involucrada, concurriendo con un mínimo de quince residuos y otros para el Eco-canje. Entre ellos se cuentan pequeños aparatos electrónicos, lámparas, focos, cartuchos de tóner, pilas, baterías, eco-botellas, papel, cartón, metales, material textil, vidrio y plástico.