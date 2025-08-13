La Justicia Federal aceptó Frente electoral de la UCR y el Fregen

Fuentes confiables confirmaron que Cámara Federal de Bahía Blanca hizo lugar a una apelación y confirmó que el Frente Cambia La Pampa podrá participar de las elecciones legislativas del 26 de octubre integrado por el radicalismo y el Partido del Frente. Confirmada esta resolución, Federico Guidugli, presidente del Comité Provincia de la UCR, encabezaría la lista de candidatos y se evitaría la interna partidaria.

Resta ahora defininir el resto de la lista ya que en principio acompañará a Guidugli la concejal piquense María Eugenia Forte, no obstante un allegado al Fregen considera que ese sector tendría que aportar el nombre d euna mujer para que ocupe el segundo lugar.

A horas del cierre de presentación de candidatos, el Frente Cambia La Pampa se apresta a oficialziar la lista ante la Secretaría Electoral Nacional.