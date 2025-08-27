General Pico: el Concejo Deliberante sesiona con 23 expedientes en agenda

Este jueves 28 de agosto, desde las 8:30 de la mañana, el Concejo Deliberante de General Pico llevará adelante la décima cuarta sesión ordinaria del año. Serán 23 los expedientes que integran el orden del día, en una jornada que promete debates sobre temas con impacto directo en la comunidad.

La sesión fue precedida por una reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria, convocada por el presidente del cuerpo legislativo, Alberto Campo. En ese encuentro, representantes de todos los bloques definieron la agenda que se tratará en el recinto.

Entre los puntos más relevantes, se encuentra el tratamiento de un convenio de concesión con la cooperativa “Reciclados Don Alberto Ltda” para el servicio de reparación y recuperación de residuos sólidos urbanos, así como una solicitud de autorización para el aporte ordinario a la Federación Argentina de Municipios. También se pondrá a consideración la actualización de los valores para compras y contrataciones del Organismo Descentralizado Planta de Asfalto.

La agenda incluye además acuerdos de colaboración con la Cámara de Empresarios del Transporte Automotor de Cargas de la Región Pampeana y con el Pico Foot Ball Club, en este último caso para el uso del natatorio climatizado.

Otro tema que genera expectativa es la respuesta a la Resolución 11/25, que exige un informe sobre la implementación de la ordenanza 54/16, vinculada a una campaña de prevención sobre consumo de drogas y alcohol en instituciones educativas y deportivas.

En materia de infraestructura y servicios urbanos, se debatirá la posibilidad de colocar espejos en intersecciones con escasa visibilidad, instalar luminarias en el parque ubicado en calle 21 entre 104 y 106, y ejecutar obras de cordón cuneta y pavimentación en calle 46 del Barrio Carlos Berg. Además, se espera avanzar en la aprobación de la implementación gradual del Sistema de Documentos y Expedientes Digitales (SDED) para el Departamento Ejecutivo Municipal.

La sesión también incluirá declaraciones de interés para eventos locales, como el I Congreso Patagónico de Alimentos, la XV Feria de la Salud y diversos torneos deportivos. En paralelo, se evaluará una solicitud de acompañamiento económico a LALCEC.

La variada agenda refleja la amplitud del trabajo legislativo y el compromiso del cuerpo deliberativo con iniciativas que impactan directamente en el bienestar de los vecinos de General Pico.