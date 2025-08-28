Diputados opositores exigieron respuestas por audios que denuncian supuestas coimas en compras de medicamentos

Diputados opositores del radicalismo, Encuentro Federal, y de Democracia para Siempre, reclamaron respuestas a los escándalos sobre las supuestas coimas sobre compras de medicamentos, tras la difusión de esos audios del ex titular de la Agencia de Discapacidad.

El presidente del bloque radical, Rodrigo De Loredo, dijo que “siento que la única y gran batalla cultural que merecíamos en la Argentina era justamente la batalla contra la corrupción”

“Lamentablemente y mal que me pese está demostrado que los hechos de corrupción no afectan a los gobiernos cuando hay bonanza económica, pero cuando hay ajuste económico y recesión si afecta. Esta tríada configura el cóctel latinoamericano de la desestabilización: Crisis económica, minorías parlamentarias y escándalo de corrupción”, agregó.

Agregó que “pido entonces que tengan la fortaleza, la decisión, de dar transparencia, de dar claridad, de ser ejemplificados en la solución de esta crisis, porque si no indefectiblemente vamos a caer en la neurosis institucional a la que permanente recurre la Argentina y la vuelta del justicialismo a gobernar el país”.

El diputado de Democracia para Siempre, Facundo Manes, aseguró que “A Milei lo votaron para terminar con la casta y corrupción, no para reemplazar una banda por otra”.

“El ajuste no lo paga la casta si no los más vulnerables y resulta que se va en sobreprecios en medicamentos destinados a pacientes con discapacidad”

El presidente de Encuentro Federal, Miguel Pichetto, planteó que el Gobierno “tiene que dar respuestas, el silencio de ninguna manera es el método para afrontar” ante el escandalo sobre las denuncias de corrupción.