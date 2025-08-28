Invitan a plantar árboles y arbustos nativos en la Reserva Natural Urbana

En el marco del Plan Integral de Arbolado Urbano que lleva adelante la Municipalidad de General Pico, este viernes 29 de agosto se realizará la plantación de árboles y arbustos nativos en la Reserva Natural Urbana “Benicio Delfín Pérez”. La actividad comenzará a las 11:00 y se invita a la comunidad piquense a ser parte de ella.

Esta iniciativa tiene como objetivo preservar la biodiversidad local y embellecer este sitio, creando espacios aptos para la recreación, el esparcimiento y la conexión con la naturaleza.

La prioridad en la Reserva es proteger el pastizal natural, es por ello que se seleccionaron especies nativas de armónica convivencia con otras, entre ellas chañar, aguaribay, espinillo, caldén y molle.

El encuentro se dará en la plazoleta del ingreso al lugar, donde se hará una breve introducción sobre el desarrollo de la propuesta.

La idea es efectivizar las plantaciones en distintos puntos y de manera conjunta junto a representantes de instituciones locales, como Bomberos Voluntarios, Hospital Gobernador Centeno y La Casita de los Escritores.También se unirán fotógrafos, deportistas, integrantes del grupo de avistadores de aves y acampantes.

El cierre se dará con un encuentro en el SUM del lugar, con una charla a cargo del profesor Aníbal Prinna, en pos de socializar la experiencia.