Mañana Ciclo de Cuerdas y Vientos de Agosto

La Municipalidad de General Pico ofrecerá este domingo 31, un concierto de cámara en el marco de la 17° Edición del Ciclo de Cuerdas y Vientos de agosto. Será a las 20:00, en El Viejo Galpón, con entrada libre y gratuita.

Este tradicional espacio cultural volverá a ser protagonista con una presentación musical invaluable, ya que sobre su escenario se desplegará todo el talento del Duo Joyas – Chavesta.

Acompañarán la jornada integrantes del Espacio de Música de Cámara.

Quienes deseen obtener entradas podrán adquirirlas dos horas antes del inicio del espectáculo. Para mayor información, comunicarse al WhatsApp al 2302-206011.

Sobre los artistas

El dúo Joyas – Chavesta comenzó su actividad en la ciudad de Córdoba en el año 2014, con el objetivo claro del estudio y difusión del repertorio camerístico universal para saxofón y piano, ofreciendo al oyente una propuesta musical que abarca un amplio repertorio con obras originales, arreglos y transcripciones.

Como dúo, actualmente se encuentran cursando la Maestría en Interpretación de Música de Cámara en la Universidad Nacional de Rosario, a cargo de los reconocidos maestros David del Pino Klinge, Fernando Pérez, y Antonio Formaro.

Se presentaron en distintos escenarios cordobeses y del interior de la provincia, como la sala «Arturo Trigueros» de la Ciudad de las Artes, el Auditorio CEPIA de la U.N.C, «Prisma» Espacio de Formación Artística, Instituto Italiano di Cultura, Auditorio del I.S.E.A.M. «Domingo Zipoli», Auditorio de la mutual del M.A.S., Auditorio del Conservatorio «Julián Aguirre» (Río Cuarto), Auditorio del Conservatorio «Alberto Ginastera» (Villa del Rosario), entre otros.

Fueron seleccionados para participar en el 6°, 9° y 10° Festival de Música de Cámara de la ciudad del Mendoza (2019, 2022, 2023) y la XX Edición de «Música Clásica por los Caminos del Vino 2019», presentándose en el Museo del Área Fundacional de la ciudad de Mendoza y en las Bodegas Bianchi, de San Rafael. Participaron en el 9° Festival de Música Clásica y Latinoamericana de La Rioja (2023) y del 2° Encuentro de Música Argentina de Córdoba (2024).

El dúo ha estrenado «Nocturnos» (2015-16) de Edgard Moya Godoy, «Haciendo Frente» (2014), «Zamba Cotidiana» (2016), y “Huayno Embichado” (2021) de Ignacio Freijo. También en su ciudad natal y junto al flautista Alejandro Pittis como invitado, interpretaron «Trio for flute, saxophone & piano» de Russell Peterson.