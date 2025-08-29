Más de 20 empresarios pampeanos visitaron Vaca Muerta buscando consolidar cadena de valores

El Gobierno de La Pampa, a través de la Agencia I-COMEX, coordinó la misión exploratoria en la localidad de Añelo que permitió a más de 20 empresas pampeanas acceder a espacios estratégicos, generar vínculos y consolidar su presencia en la cadena de valor de Vaca Muerta.

“El camino que nos marcó el gobernador Sergio Ziliotto en materia de vinculación público-privada y de integración comercial patagónica quedó reflejado en los resultados de esta misión a Vaca Muerta”, expresó Sebastián Lastiri, director de la Agencia I-COMEX La Pampa, a la Agencia Provincial de Noticias.

Además agregó que esta experiencia abre nuevos horizontes para las empresas pampeanas en un contexto complejo, donde la crisis económica nacional impacta con fuerza sobre las PyMEs, y donde pocos espacios, como Vaca Muerta, ofrecen un respiro frente a la caída generalizada de las ventas.

La misión exploratoria permitió a las PyMEs pampeanas acceder a espacios estratégicos del ecosistema energético, conocer de cerca el funcionamiento de la cadena de valor hidrocarburífera y presentar su oferta en rubros como metalmecánica, construcción, plásticos, servicios para la industria del petróleo, textiles y alimentos.

Esta diversidad refleja la capacidad del entramado productivo provincial para insertarse en un mercado exigente y en constante crecimiento.

La participación pampeana en esta actividad permitió a las empresas no solo visualizar oportunidades reales en el entramado productivo de Vaca Muerta, sino también generar vínculos estratégicos y fortalecer su posicionamiento.

Empresarios que integraron la delegación coincidieron en señalar que la visita ofreció una visión concreta del mercado y ayudó a definir estrategias de inserción. “Nos abrió la cabeza y nos volvimos con muchas ganas de seguir avanzando”, sintetizaron.

En esa línea, Facundo Martino, titular de Grupo El Agro SRL, destacó que el mayor valor de la experiencia estuvo en el entramado que se construyó entre las propias PyMEs. “Creo que tenemos que pensar en el concepto de asociativismo para llegar a un mercado tan grande como Neuquén y Vaca Muerta. Esto nos ayudó a fortalecer la sinergia empresarial y nos abre la posibilidad de trabajar de manera más comunal para ser competitivos”.

Otro de los integrantes de esta misión fueron Sergio y Matias Paesani, de MetalMaq de General Pico. Precisamente el primero de los nombrados remarcó la importancia de este encuentro con sectores vinculados al petróleo y las posibilidades que se abren para empresas pampeanas.

Desde el Gobierno provincial se impulsa una amplia batería de herramientas para acompañar el crecimiento de las PyMEs, entre las que se destacan el programa Compre Pampeano y el Centro de Negocios en Neuquén. Estas iniciativas, junto con otros instrumentos del Ministerio de la Producción, promueven el desarrollo comercial pampeano y fortalecen su presencia en mercados estratégicos como la región patagónica.

Las jornadas no solo facilitaron contactos con referentes clave y visitas técnicas a polos logísticos e industriales, sino que también consolidaron vínculos entre las propias firmas pampeanas, generando un capital relacional que potencia su proyección conjunta.

Desde el Gobierno provincial destacan que la articulación público-privada es el motor para abrir nuevos caminos y sostener procesos de inserción sostenibles en entornos de alta demanda como Vaca Muerta.