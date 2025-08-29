General Pico: un hombre fue condenado por estafar a una mujer mayor con el cuento del cambio de billetes

La jueza de audiencia de juicio de General Pico, María José Gianinetto, condenó a Brian Darío Varela, de 32 años, como coautor del delito de estafa contra una mujer mayor a quien, junto a al menos otra persona, le sustrajo 80 mil dólares con el falso argumento de un cambio de billetes. El acusado recibió una pena de un año de prisión en suspenso y deberá indemnizar a la víctima con una camioneta Volkswagen Saveiro utilizada en el hecho.

El episodio ocurrió el 22 de septiembre de 2023, cuando la víctima, una mujer mayor, recibió una llamada telefónica a su línea fija. Del otro lado, una voz femenina se hizo pasar por su nieta y le advirtió que los billetes de dólar que tenía en su poder debían ser cambiados por otros de nueva denominación, ya que los actuales perderían validez.

Bajo ese engaño, la falsa nieta le indicó que un supuesto empleado del banco pasaría por su casa para retirar el dinero. Momentos después, Varela se presentó en el domicilio, fue recibido por la mujer y, con una pala que ella misma le prestó, desenterró los 80 mil dólares que guardaba en el patio trasero de su casa. Luego se retiró con el dinero.

Las pruebas: cámaras, reconocimiento y secuestro del vehículo

La maniobra fue registrada por cámaras de seguridad vecinas, que captaron al acusado entrando y saliendo de la vivienda con “algo blanco entre sus manos”, que resultó ser el botín de la estafa. Pocos días después, la camioneta Volkswagen Saveiro utilizada por Varela fue secuestrada en un control en Paso Cerrito, Entre Ríos, cuando era conducida por él. La víctima lo reconoció posteriormente en una rueda de personas.

Durante el juicio oral, realizado el 21 de agosto, Varela admitió su participación en los hechos y ofreció entregar el vehículo como reparación parcial del daño. La fiscalía, representada por Armando Agüero y Matías Juan, solicitó la pena de un año de prisión en suspenso y la entrega de la pick up como indemnización.

Condena y reglas de conducta

La jueza Gianinetto aceptó el acuerdo entre las partes y valoró que Varela no tenía antecedentes penales y mostró un “sincero arrepentimiento” durante el proceso. También resaltó que no actuó solo, ya que la investigación determinó que hubo al menos otros dos involucrados.

“La indemnización aparece como razonable, si bien el valor del vehículo está por debajo del dinero sustraído”, sostuvo la magistrada en su fallo. La entrega de la camioneta se concretará una vez que las partes realicen los trámites registrales pertinentes, cuyo costo deberá asumir el condenado.

Además de la prisión en suspenso, el imputado deberá fijar domicilio por dos años y someterse al control del Ente de Políticas Socializadoras, según estableció la sentencia.