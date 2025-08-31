Embajador Martini ya forma parte de la red provincial de fibra óptica

Embajador Martini se incorporó oficialmente a la Red Provincial de Fibra Óptica gracias a la finalización de un tendido de 26 kilómetros que conecta esa localidad con Ingeniero Luiggi. Esta nueva infraestructura permitirá a la comunidad disfrutar de una conexión a internet con mayor capacidad y estabilidad.

La obra, fruto de un acuerdo de cooperación entre la EMPATEL y la Cooperativa de Obras y Servicios Públicos de Ingeniero Luiggi (COPEOSPIL), beneficiará a más de 489 hogares. El acuerdo contempló que la empresa estatal proveyera los materiales necesarios, mientras que la Cooperativa se hizo cargo del proyecto ejecutivo y la mano de obra.

Con esta mejora, la cooperativa podrá ampliar su oferta de servicios, incluyendo planes de mayor velocidad y la incorporación de televisión a través de una plataforma de streaming. Esto último representará un ahorro significativo para los vecinos que actualmente dependen de servicios de televisión satelital. Además de los hogares, el Gobierno de La Pampa podrá optimizar la conectividad en edificios públicos como el municipio, la Posta Sanitaria, la dependencia policial y diversas instituciones educativas y civiles de la localidad.

El intendente Ariel Boggino recibió en el municipio a las autoridades provinciales y a los representantes de la Cooperativa que lideraron el proyecto. Estuvieron presentes el ministro de Conectividad y Modernización, Antonio Curciarello; el presidente de EMPATEL, Andrés Zulueta; el subsecretario de Tecnologías, Comunicaciones e Infraestructur, Lucas Caggioli; y el presidente y la gerenta de la Cooperativa, Marcelo Cantelmi y Viviana Alegre respectivamente.

El jefe comunal agradeció el respaldo del Gobierno provincial: “Estamos muy contentos porque esta obra marcará un antes y un después para Embajador. Sabemos que son tiempos difíciles y, aun así, nos sentimos apoyados por el gobierno provincial con obras que son claves para nuestro crecimiento” dijo a la Agencia Provincial de Noticias.

Por su parte, el ministro destacó el origen del proyecto: “Esta obra surgió por un pedido del municipio, sus concejales y la propia Cooperativa. Por eso, con el apoyo del gobernador Sergio Ziliotto, entre todos hicimos un gran esfuerzo para que fuera realidad. No debemos olvidar que, cuando se necesitó conectividad, los únicos que nos hicimos cargo fuimos los propios pampeanos”.

El titular de EMPATEL añadió que Embajador Martini «era la localidad más al norte de La Pampa que aún no formaba parte de la red provincial, y eso ya es cosa del pasado. Nos alegramos por todos los vecinos que ahora podrán tener un mejor servicio y acceder a más oportunidades”.

Finalmente, Cantelmi, concluyó que la entidad «necesitaba de esta obra para seguir conectando más hogares, ofrecer mayor velocidad y sumar el servicio de televisión. Agradecemos al gobierno y a Empatel por confiar en nosotros para la ejecución de los trabajos”.