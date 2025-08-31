Programa conductor designado en show de Ulises Bueno

En el marco del Plan Piquense de Seguridad Vial, la Municipalidad de General Pico concretó este sábado por la noche y en el show de Ulises Bueno en Ferro Carril Oeste, una nueva jornada del programa Conductor Designado. La iniciativa tuvo una muy buena participación de vecinas y vecinos.

Fueron alrededor de cien personas las que regresaron al stand sin registrar alcohol en sangre.

De manera conjunta con los organizadores de este evento, se busca concientizar a la población para garantizar un manejo responsable. Así, las y los conductores pueden regresar de forma segura trasladando a sus allegadas y allegados a cada uno de los domicilios, disminuyendo la siniestralidad.

Quienes se inscribieron al ingresar al evento recibieron agua hasta la finalización del mismo. Aquellas y aquellos que al salir registraron una alcoholemia negativa, recibirán un 25% de descuento en la próxima renovación de la Licencia Nacional de Conducir.

El subdirector de Tránsito, Gonzalo De Laturi Suárez, estuvo presente en la alternativa junto al equipo de trabajo de la Dirección de Prevención y Seguridad Ciudadana.

De forma paralela, se realizaron tareas preventivas para promover una correcta desconcentración del sitio y circulación vehicular.