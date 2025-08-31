El Viejo Galpón se iluminó de jazz

La Municipalidad de General Pico concretó este sábado en El Viejo Galpón, una nueva jornada de Ateneo Cultural con una noche que cautivó a las y los amantes del jazz. El auditorio fue colmado por piquenses que respondieron en gran número a esta alternativa musical.

La Mara Big Band, junto a invitadas e invitados en escenario, deleitó a cada una y uno de los presentes que respondieron efusivamente con aplausos cada una de las presentaciones del repertorio.

Cabe resaltar que, en esta mancomunión del municipio local junto a empresas privadas e instituciones sin fines de lucro, lo recaudado en la velada se destinará a la Asociación Padres y Amigos del Ensamble.

Gestión cultural

Una vez finalizada esta actividad, el coordinador del Departamento Artístico de la Dirección de Gestión Cultural, Silvano Fuentes, manifestó: “A pesar de las condiciones climáticas esperadas, la sala estuvo repleta y eso habla de la convocatoria que tiene la Jam cada vez que se desarrolla en este sitio”.

“Cada propuesta que se hace en este tipo de eventos, más allá de traer artistas invitados responde con las y los locales también. En esta ocasión hubo, además, fusión con el folklore, tango, rock, siendo el jazz un lenguaje que se va ampliando cada vez más repercutiendo en una ciudad como Pico”, agregó.

Indicó que “el arreglador Pablo Motta se mostró sorprendido por la respuesta del público que viene a estos lugares, lo que habla de una proyección que se fue armando de a poco y que hoy en día es una realidad”.

En este marco, valoró el impulso estatal para estas iniciativas. “Sin un Estado presente, esto no hubiera sido posible, gracias a una intendenta como Fernanda Alonso que entiende la importancia de esto y que son procesos a largo plazo. Eso habla de su conocimiento de las políticas culturales”.

“Como consecuencia de ello, los espacios de formación crecen, con la profesionalización que imprime el convenio con la Universidad Nacional de las Artes, generando espectáculos de calidad como estos”, cerró.