Expo Apícola de Doblas: 28° edición

Doblas se convirtió en el epicentro de la apicultura nacional durante un fin de semana. La 28ª edición de la tradicional Expo Apícola, organizada por la Cooperativa de Servicios Públicos (COSEDO), cerró sus puertas con un balance más que positivo, demostrando la resiliencia y el arraigo de un sector clave en la producción pampeana.

El evento, que se celebra desde hace casi 30 años, contó con la destacada presencia de la ministra de la Producción, Fernanda González, y el ministro de Gobierno, Pascual Fernández, junto al intendente local, Darío Monsalve. La presencia de las máximas autoridades provinciales, según destacaron los organizadores, es una muestra del «firme compromiso» del gobierno con la actividad.

A pesar de que el año no ha sido fácil para el sector, el espíritu de los apicultores se mantuvo inquebrantable. Jorge Páez, presidente de la COSEDO, reconoció en su discurso las dificultades que enfrentan: «este año no resultó fácil para la producción por las inclemencias del tiempo, la baja de los precios, la compleja situación económica». Sin embargo, enfatizó que «estamos firmes porque la apicultura es mucho más que un aparato productivo, es cultura, es historia e identidad para nuestro pueblo»

Este sentimiento fue compartido por el intendente Monsalve, quien destacó el «profundo compromiso» de la comunidad de productores y el apoyo del Gobierno de La Pampa. «Volver a tener hoy una Expo Apícola nos sirve para demostrar ese profundo compromiso que tiene, no solo la Cooperativa, sino también la comunidad de productores apícola», expresó el mandatario local.

Por su parte, la ministra González reafirmó el respaldo del gobierno provincial, señalando que «hay una decisión política del gobernador de acompañar cada uno de estos eventos relacionados con la producción de la Provincia y con ello también esta Expo tan reconocida que ya es de todos los pampeanos».

La Expo Apícola de Doblas se consolida, una vez más, como una cita obligada para el sector, reuniendo a productores, técnicos y público en general. La notable concurrencia de visitantes y el apoyo institucional demuestran que, a pesar de los vaivenes de la economía, la miel pampeana sigue siendo un motor productivo de la provincia.