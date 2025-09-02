Mañana miércoles sorteo de 108 viviendas en General Pico por la Lotería de San Luis

Un nuevo sorteo público de 102 viviendas, más otras seis accesibles para las vecinas y vecinos de General Pico, se realizará este miércoles 3 desde la Lotería de San Luis, con transmisión en vivo y en directo por la Televisión Pública Pampeana.

La transmisión comenzará a las 12:30, con la modalidad habitual, es decir que las y los postulantes se encuentran ubicados en segmentos de acuerdo a la antigüedad de inscripción. Los interasados pueden acceder y buscarse en el padrón a través de https://ipav.lapampa.gob.ar/padrones , el cual se encuentra publicado desde este lunes pasado el mediodía.

A su vez, cada familia está invitada a participar en la pantalla de la Televisión Pública Pampeana, ingresando mediante la plataforma zoom.

Una vez finalizado el sorteo de viviendas, se abre el período de impugnaciones por el lapso de diez días. Para realizar la denuncia correspondiente, en caso de considerarlo necesario, la mismas se realizarán de manera personal en la sede del Instituto Provincial Autárquico de la Vivienda (IPAV), en General Pico.

La transmisión también se podrá seguir en la página de facebook del IPAV, y el listado de adjudicatarios será publicado en sus redes oficiales una vez finalizado el sorteo.