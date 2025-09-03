Avanza la organización en La Pampa de los XXXII Juegos Binacionales de la Araucanía

La Subsecretaría de Deportes, Recreación y Turismo Social del Ministerio de Desarrollo Social y Derechos Humanos del Gobierno de La Pampa, sigue avanzando en la organización de los XXXII Juegos Binacionales de la Araucanía, a disputarse en esta provincia desde el 6 al 12 de diciembre.

Debido a que Tierra del Fuego suspendió los Juegos de la Araucanía por la crisis económica que atraviesa el país, La Pampa tomó la posta y decidió hacer un esfuerzo para que la competencia que reúne a las seis provincias patagónicas y las siete regionales de Chile se puedan realizar.

Tras analizar uno por uno los escenarios disponibles, las plazas hoteleras y en busca de que la Araucanía también llegue al interior de la provincia, las sedes a utilizarse en cada uno de los deportes son las siguientes: El ciclismo competirá en el circuito del Autódromo Provincia de La Pampa, en Toay, en donde se realizarán las distintas pruebas, que tendrán lugar durante cuatro jornadas. La natación tendrá como escenario por primera vez el natatorio municipal de Miguel Riglos, mientras que Eduardo Castex recibirá al vóley masculino (canchas de Racing, Estudiantil y Belgrano).

En General Pico (Costa Brava, Cultural Argentino, Pico FBC, Sportivo Independiente y Ferro Carril Oeste), la segunda ciudad más importante de la Provincia, se jugarán los encuentros de fútbol femenino. En las localidades de Ataliva Roca, General Acha y Quehué jugará el vóley femenino, en una zona que esta disciplina desde hace años viene teniendo un importante desarrollo.

Además, General Acha también fue nombrada sede del básquetbol femenino. En Santa Rosa jugarán el básquetbol masculino (en las canchas de Estudiantes, Polideportivo Butaló y General Belgrano), el fútbol masculino (All Boys, Mac Allister, Belgrano y Atlético Santa Rosa), el judo en ambas ramas (SUM de la Escuela 95) y el atletismo (pista de solado sintético).