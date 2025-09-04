Continúan reparando calles de tierra

La Municipalidad de General Pico sigue concretando acciones para mejorar la transitabilidad y superficie de diferentes arterias, garantizando así la seguridad y comodidad de las y los vecinos a la hora de hacer uso de las mismas.

En esta línea, del 25 al 29 de agosto inclusive, se efectuaron tareas de nivelación y relleno de varias cuadras del barrio Indios Ranqueles, en el cuadrante que comprende de calle 25 a 29 y de 40 a 36; de 29 a Ruta N°1 y de 36 a 26; 29 y 29 bis, de 40 a 48; 500, de 25 a 33 y en 502 bis, de 539 a 533.

De igual modo, se desarrolló una intensa jornada en los barrios Malma y Pago Norte, de 426 a 308 y de Avenida Circunvalación a 361, que proseguirá la semana próxima.

En simultáneo a lo detallado, siguen adelante los trabajos en 300, de 403 a 417, donde se está realizando un trabajo preciso con la ayuda de un topógrafo, el cual involucra el accionar de una motoniveladora, una pala cargadora y un camión volcador.

Las labores fueron coordinadas por el director de Servicios Públicos, Walter Quintín y tendrán continuidad durante la presente semana en Los Horneros, de 500 a 2 y de Ruta N°1 a 201.

Desde la Secretaría de Ambiente y Servicios Públicos se trabaja intensamente en optimizar este servicio y todos los que presta, con el compromiso de brindar la mejor calidad de los mismos.