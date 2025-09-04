Un herido en un choque de camiones en Ruta Provincial 13

Un siniestro vial se produjo en la tarde de ayer en la Ruta Provincial 13, a unos 25 kilómetros al sur del Puesto Caminero de El Durazno, en cercanías de la localidad de Carro Quemado, en La Pampa. El hecho involucró a dos camiones que rozaron mientras circulaban en sentidos opuestos, lo que resultó en que uno de los conductores fuera trasladado para control médico.

El incidente, cuyas causas son materia de investigación, ocurrió aproximadamente a las 18:50 horas. Tras ser alertado del siniestro, personal policial del Puesto Caminero de El Durazno se dirigió al lugar, donde encontraron sobre la banquina oeste a un camión marca Scania con batea vacía.

Su conductor, oriundo de Pellegrini, provincia de Buenos Aires, fue asistido en el lugar por una ambulancia de Chacharramendi. Según relató el propio chofer, mientras se dirigía en dirección sur-norte por la mencionada ruta, no se percató y rozó a otro camión que se desplazaba en sentido contrario. Producto del impacto, perdió el control del rodado de gran porte. Afortunadamente, solo sufrió lesiones leves y fue trasladado al hospital de General Acha, desde donde fue dado de alta horas más tarde.

A pocos metros del primer vehículo se encontraba el segundo camión involucrado, un Scania R440 con batea que transportaba insumos petroleros. El conductor, domiciliado en Santa Rosa, no sufrió lesiones y se encontraba en buen estado de salud. En el caso, intervino el fiscal de guardia, Dr. Enzo Rangone, quien ordenó las medidas correspondientes para esclarecer la mecánica del siniestro.