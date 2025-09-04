VINUS 2025: La Pampa obtuvo 20 distinciones en el Certamen Internacional

El Gobierno provincial brinda un constante acompañamiento en el desarrollo del sector vitivinícola, sobre todo a través del polo productivo de Villa Casa de Piedra.

El Ministerio de la Producción felicitó a las bodegas pampeanas que participaron en el certamen VINUS 2025, destacándose con sus productos, los cuales fueron ampliamente reconocidos y premiados.

VINUS es el concurso internacional de vinos y licores más importante de América. El mismo fue creado para concientizar sobre los efectos benéficos del Vino en la Nutrición y la Salud, y ha mantenido en forma permanente una gran actividad, permitiendo que los principales expertos argentinos y mundiales, describan los mejores vinos de acuerdo a su relación precio calidad.

En ese contexto, los vinos elaborados en La Pampa obtuvieron 20 distinciones, dando muestra una vez más, del impulso al sector por parte del gobierno provincial en sinergia con el sector privado, en lo que se destaca el rol del Ente Provincial del Río Colorado como pionero de la actividad vitivinícola en el polo productivo de Villa Casa de Piedra.

“De esta manera -señaló a la Agencia Provincial de Noticias el director de Planificación y Competitividad, Nicoló Cavallaro- continuamos afianzando el compromiso desde el Ministerio de la Producción en acompañar a este sector estratégico en su desarrollo, aunando esfuerzos con la Cámara Vitivinícola de La Pampa (CAVILPA) y demás actores involucrados, potenciando las capacidades de las empresas vitivinícolas de la Provincia para seguir generando oportunidades”.

Premiadas

Bodega Fincas de Duval: doble medalla de oro por el vino Lejanía Malbec 2024; medalla de oro para los vinos Gresia Reserva Malbec 2024, Lejanía Montepulcciano 2025, Lejanía Reserva Malbec 2024, Río Gratitud 2024.

Bodega Estilo 152: medalla de oro por Estilo 152 Tempranillo 2024; medalla de plata por Estilo 152 Reserva Malbec 2023.

Bodega Pichi Huinca: triple medalla de oro por los cortes Cabernet Franc 2025, Malbec 2025, Malbec Reserva 2024.

Bodega Quietud: doble medalla de oro por los vinos Acechado Pampa Salvaje 2024, Quietud Petit, Verdot 2024, Medalla de Oro por Acehado Reserva Chardonnay 2024, La Gran 7 Selección, Malbec 2024, Quietud Carmenere 2025, Quietud Garnacha 2025, Quietud Montepulcciano 2025, medalla de plata obtuvieron los vinos Acechado Monte Adentro 2024, Quietud Chardonnay 2025, Quietud Montepulcciano 2024