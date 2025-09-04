Listado del sorteo de 108 viviendas IPAV en General Pico

Se sortearon 102 viviendas y 6 fueron adjudicadas de manera directa por tratarse de viviendas accesibles. Se remarcó además que la construcción en General Pico continúa y, a medida que las nuevas unidades se vayan finalizando, se realizarán más sorteos entre los inscriptos en el padrón.
Listado de adjudicatarios de General Pico:
Fernández Natalia Soledad 27167950
Roldan Lucia Ayelén 35626035
Cisneros Lorena Elizabeth 32863796
Bocoy Antonella Paz 38552442
Pérez Luciana Nerea 35899224
Balda Di Trana Marianela Elisabeth 32863793
Miner Florencia Nair 36313793
Bernardeau Fernando Andres 35240695
Nador Baudy Andrea Betina 29618138
Hidalgo Mariana Adelina 29921846
Wuilson Mariángeles Amanda 33775931
Bracciale Aldana Ines 37825151
Chunflin Vanesa Roy 25882375
Reale Yoana Abigail 35899418
Lucero Rosario Elizabet 35157736
Aznarez Georgina Elisabeth 34707557
Hernandez Yanina Marianela 34536713
Mansilla Florencia Nair 37177134
Videla Antonella Giuliana 36837917
Plaza Jesica Noelia 35284785
Funes Sonia Daniela 31465801
Fernandez Eliana Noelia 33775937
Fuhr Mariano Abel 34418514
Azcurra Miriam Isabel 38037225
Taramarcaz Jonatan Anibal 36221561
Cerda Palacios Yovanna Marisel 92733271
Gonzalez Veronica Lis 28237786
Diez Luciana Gimena 36283759
Rigal Natalia Lujan 36221492
Velazquez Nestor Dario 29857146
Luque Monica Alejandra 26590137
Haedo Yesica Norma 34399225
Leguizamon Nora Beatriz 25882396
Silveyra Mailen Daiana 36283552
Luna Valeria Noemi 33039269
Falcon Lisa Beatriz 34124684
Quiroga Griselda Juana Noemi 35908911
Warle Eliana Antonella 39385055
Gatica Mauricio Nicolas 28658423
Mansilla Leila Mercedes 40018559
Robledo Julieta 39053870
Maldonado Ana Maria 38346269
Mani Karen Ines 38296297
Gomez Carla Andrea 28026433
Lucero Florencia Lorena 34707166
Baigorria Ivette Yanel 36221660
Correa Roldan Mariana Valeria 39942718
Sol Veronica Anabela 31577156
Heck Mirta Ester 20386127
Dimateo Antonela 35903517
Sosa Rafaela Raquel 27429457
Sosa Andrea Liz 36283553
Astorga Florencia Magali 39386189
Funes Johana Yamila 36283693
Barzola Walter Osvaldo 16376243
Torres Alejandro Alberto 39385100
Basile Nerea Maria Belen 34707355
Cervio Romina Yesica 31577126
Patek Lorena Paola 35125005
Barneix Elen 35158259
Gimenez Yoana Paola 37034250
Reale Ivana Soledad 32073732
Bustriazo Mariana Noemi 39109883
Bartolucci Bethouart Camila Felicitas 47930522
Silberberg Jenifer Yohana 35240660
Navarro Romina Belen 34016471
Martin Daiana Lujan 34536923
Martinez Rebol Noelia Elisabeth 33106823
Cabrera Mariana Sofia 41642241
Reveco Aldana Belen 38552688
Arguello Marysol 38808788
Romero Daiana Elizabeth 37177158
Bello Walther Dante 14953578
Alfonzo Tiziana 38551737
Correa Yamila Carolina Stefani 39055777
Curin Gonzalez Liliana Elizabeth 33260988
Piñero Roxana Maria Silvia 30456796
Ferreyra Karen Micaela 40611412
Gatti Mariana Ines 36577743
Gette Pamela Anahi 36284006
Fernandez Andrea Jorgelina 38043001
Sanchez Valeria Silvana 28049510
Lacoste Gabriela Isabel 35331630
Destefanis Alina 36221233
Farias Anabella Mailen 36283802
Lucero Laura Belen 27167813
Vivas Vanesa 39385140
Goñi Covella Nair Milagros 40609895
Torres Mariana Maylen 39696918
Funes Georgina Yanet 39093083
Chaves Cordoba Florencia 38796278
Vivas Camila Liz 39385049
Romero Ana Paula 36313798
Cuello Agustina 39055863
Garcia Rodriguez Marine Paula 32592555
Maturana Yoana Stefani 35899392
Ayala Dalila Noelia 39053230
Chirino Yoana Elisabet 37034291
Lezcano Natalia Elizabeth 36221569
Muñoz Valdez Abigail Solange 43069964
Rodriguez Leandro Joaquin 40954146
Guzman Antonella Stefania 37034230
Viviendas accesibles
1- APELANS Daiana Araceli 39.696.015
2- TORRES Miryan Noemí 31.892.827
3- CUEVAS Talia Alejandra 39.697.583
4- SOSA Camila Belén 38.295.122
5- TARPIN VIGLIANCO Lucas Sebastian 32.073.598
6- PEREZ LEGUIZAMON María José 32.391.294