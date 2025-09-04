Listado del sorteo de 108 viviendas IPAV en General Pico

Se sortearon 102 viviendas y 6 fueron adjudicadas de manera directa por tratarse de viviendas accesibles. Se remarcó además que la construcción en General Pico continúa y, a medida que las nuevas unidades se vayan finalizando, se realizarán más sorteos entre los inscriptos en el padrón.

Listado de adjudicatarios de General Pico:

Fernández Natalia Soledad 27167950

Roldan Lucia Ayelén 35626035

Cisneros Lorena Elizabeth 32863796

Bocoy Antonella Paz 38552442

Pérez Luciana Nerea 35899224

Balda Di Trana Marianela Elisabeth 32863793

Miner Florencia Nair 36313793

Bernardeau Fernando Andres 35240695

Nador Baudy Andrea Betina 29618138

Hidalgo Mariana Adelina 29921846

Wuilson Mariángeles Amanda 33775931

Bracciale Aldana Ines 37825151

Chunflin Vanesa Roy 25882375

Reale Yoana Abigail 35899418

Lucero Rosario Elizabet 35157736

Aznarez Georgina Elisabeth 34707557

Hernandez Yanina Marianela 34536713

Mansilla Florencia Nair 37177134

Videla Antonella Giuliana 36837917

Plaza Jesica Noelia 35284785

Funes Sonia Daniela 31465801

Fernandez Eliana Noelia 33775937

Fuhr Mariano Abel 34418514

Azcurra Miriam Isabel 38037225

Taramarcaz Jonatan Anibal 36221561

Cerda Palacios Yovanna Marisel 92733271

Gonzalez Veronica Lis 28237786

Diez Luciana Gimena 36283759

Rigal Natalia Lujan 36221492

Velazquez Nestor Dario 29857146

Luque Monica Alejandra 26590137

Haedo Yesica Norma 34399225

Leguizamon Nora Beatriz 25882396

Silveyra Mailen Daiana 36283552

Luna Valeria Noemi 33039269

Falcon Lisa Beatriz 34124684

Quiroga Griselda Juana Noemi 35908911

Warle Eliana Antonella 39385055

Gatica Mauricio Nicolas 28658423

Mansilla Leila Mercedes 40018559

Robledo Julieta 39053870

Maldonado Ana Maria 38346269

Mani Karen Ines 38296297

Gomez Carla Andrea 28026433

Lucero Florencia Lorena 34707166

Baigorria Ivette Yanel 36221660

Correa Roldan Mariana Valeria 39942718

Sol Veronica Anabela 31577156

Heck Mirta Ester 20386127

Dimateo Antonela 35903517

Sosa Rafaela Raquel 27429457

Sosa Andrea Liz 36283553

Astorga Florencia Magali 39386189

Funes Johana Yamila 36283693

Barzola Walter Osvaldo 16376243

Torres Alejandro Alberto 39385100

Basile Nerea Maria Belen 34707355

Cervio Romina Yesica 31577126

Patek Lorena Paola 35125005

Barneix Elen 35158259

Gimenez Yoana Paola 37034250

Reale Ivana Soledad 32073732

Bustriazo Mariana Noemi 39109883

Bartolucci Bethouart Camila Felicitas 47930522

Silberberg Jenifer Yohana 35240660

Navarro Romina Belen 34016471

Martin Daiana Lujan 34536923

Martinez Rebol Noelia Elisabeth 33106823

Cabrera Mariana Sofia 41642241

Reveco Aldana Belen 38552688

Arguello Marysol 38808788

Romero Daiana Elizabeth 37177158

Bello Walther Dante 14953578

Alfonzo Tiziana 38551737

Correa Yamila Carolina Stefani 39055777

Curin Gonzalez Liliana Elizabeth 33260988

Piñero Roxana Maria Silvia 30456796

Ferreyra Karen Micaela 40611412

Gatti Mariana Ines 36577743

Gette Pamela Anahi 36284006

Fernandez Andrea Jorgelina 38043001

Sanchez Valeria Silvana 28049510

Lacoste Gabriela Isabel 35331630

Destefanis Alina 36221233

Farias Anabella Mailen 36283802

Lucero Laura Belen 27167813

Vivas Vanesa 39385140

Goñi Covella Nair Milagros 40609895

Torres Mariana Maylen 39696918

Funes Georgina Yanet 39093083

Chaves Cordoba Florencia 38796278

Vivas Camila Liz 39385049

Romero Ana Paula 36313798

Cuello Agustina 39055863

Garcia Rodriguez Marine Paula 32592555

Maturana Yoana Stefani 35899392

Ayala Dalila Noelia 39053230

Chirino Yoana Elisabet 37034291

Lezcano Natalia Elizabeth 36221569

Muñoz Valdez Abigail Solange 43069964

Rodriguez Leandro Joaquin 40954146

Guzman Antonella Stefania 37034230

Viviendas accesibles

1- APELANS Daiana Araceli 39.696.015

2- TORRES Miryan Noemí 31.892.827

3- CUEVAS Talia Alejandra 39.697.583

4- SOSA Camila Belén 38.295.122

5- TARPIN VIGLIANCO Lucas Sebastian 32.073.598

6- PEREZ LEGUIZAMON María José 32.391.294