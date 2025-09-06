Ziliotto recorrió la Expo Rural General Pico

El gobernador de la provincia de La Pampa, Sergio Ziliotto, participó este sábado de la inauguración de la 91° Edición de la Expo Rural General Pico, muestra que es organizada por la Asociación Sociedad Rural piquense y que tendrá su cierre este domingo.

El primer mandatario provincial fue recibido por las autoridades de la Sociedad Rural y luego recorrió la muestra junto a la intendenta Fernanda Alonso, ruralistas, legisladores provinciales, concejales, los senadores nacionales Pablo Daniel Bensusán y Daniel Kroneberger, entre otros.

Concluida la recorrida se realizó el acto oficial donde hicieron uso de la palabra el presidente de la Sociedad Rural CArlos Matilla, el dirigente de Carbap, Marcelo Rodríguez, para finalizar la ministra de la Producción Fernanda González.