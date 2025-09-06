Los candidatos se mostraron en la Expo Rural

Candidatos de las distintas fuerzas políticas que competirán el próximo 26 de octubre en la provincia de La Pampa se mostraron en la Expo Rural General Pico. Algunos llegaron solos al predio ferial y otros lo hicieron acompañados por algunos colaboradores.

El primero en arribar fue Adrian Ravier, de la Libertad Avanza, quién el viernes recorrió la muestra y también lo hizo el sábado antes del mediodía. El economista y profesor de la Univerdiad Nacional de La Pampa tomó contacto con empresarios y dialogó con el público.

En tanto Abelardo Ferran llegó a la Sociedd Rural minutos antes que el gobernador Sergio Ziliotto, sumandose a la recorrida junto al primer mandatario provincial y la intendente piquense, además de otras autoridades.

Previo a esa recorrida, el candidato a diputado nacional estuvo en el stan de la Universidad Nacional de La Pampa.

También se vio a Federico Guidugli y María Eufenia Forte, los candidatos radicales del frente Cambia La Pampa. En este caso ambos recorrieron la muestra y se quedaron hasta la caida del sol de este sábado dialogando con vecinos y expositores. En algunos momentos fueron acompañados por la legisladora nacional Marcela Coli y legisladores provinciales del radicalsimo.

Eugenia Forte junto a la diputada nacional Marcela Coli caminando en la Expo Rural





El gobernador Ziliotto junto al candidato a diputado nacional Abelardo Ferran