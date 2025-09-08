Kicillof dijo que Milei “va a tener que rectificar el rumbo” y pidió que el Presidente lo convoque a una reunión

El gobernador bonaerense Axel Kicillof subió al escenario junto a todos los miembros de su Gabinete y a los candidatos de Fuerza Patria pasadas las 22.30, minutos después del discurso en el que Javier Milei reconoció la derrota electoral. La militancia lo recibió con cánticos dirigidos directamente a la interna con La Cámpora: “Borom Bom Bom, es para Axel la conducción”.

El gobernador pidió un cambio de rumbo en lo económico y reclamó una urgente reunión que deberá convocar el presidente de la Nación, luego d elos resultados adversos del gobierno nacional en la provincia de Buenos Aires.



Kicillof capitalizó la victoria bonaerense, se mostró como el líder del peronismo y dio un mensaje nacional

No obstante, el primer tramo del acto tuvo como protagonista central a Cristina Kirchner, que envió un audio para la militancia desde su departamento de San José 1111, donde cumple prisión domiciliaria.

“Quiero enviar un saludo al pueblo de mi querida provincia de Buenos Aires. Decidieron ponerle un límite a un presidente que no parece comprender que tiene que gobernar para todos. El Presidente tiene la responsabilidad de escuchar al pueblo de la provincia, ruego a Dios que le de la serenidad y la sabiduría para hacerlo”, planteó la ex presidenta.