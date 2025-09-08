Detienen a conductor con 2,83 g/l de alcohol en sangre en Santa Rosa cuando realizaba maniobras peligrosas

El conductor, oriundo de la loclaidad de Ataliva Roca, arrojó un resultado de 2,83 gramos de alcohol por litro de sangre en el test de alcoholemia.

El incidente comenzó antes de la media noche de este domingo en Santa Rosa, cuando el 911 alertó a la policía sobre un automóvil Fiat Spazio de color rojo que circulaba de forma errática en la ciudad capital. Varios móviles policiales se dirigieron a la zona y lograron interceptar el vehículo en la intersección de la avenida Spinetto y la calle Asunción del Paraguay.

Al momento de la entrevista, los agentes constataron que el conductor, de 40 años, emanaba un fuerte aliento etílico. La posterior prueba de alcoholemia confirmó las sospechas, revelando el asombroso nivel de alcohol en sangre, uno de los más altos registrados en un control de este tipo.

Debido al grave estado de intoxicación, el vehículo fue inmediatamente retenido y trasladado al corralón municipal. Se labró el acta de infracción correspondiente por circular en estado de ebriedad, y se notificó al conductor de la apertura de un expediente judicial por su conducta.