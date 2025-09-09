Con el impulso de sectores privados, General Pico recupera conexión vía aérea con Buenos Aires

La ciudad de General Pico como cabecera y todo el norte pampeano recupera la conectividad aérea con Buenos Aires, puntualmente con Aeroparque. Será a partir del 14 de octubre, con el inicio de vuelos regulares de pasajeros que unirán General Pico con el Aeroparque Jorge Newbery. El anuncio fue realizado por la intendenta Fernanda Alonso y el gerente comercial de American Jet S. A , Juan Maravilla, junto a quién trabajó desde lo privado para sumar varias empresas que apoyan la inicitaiva, tal el caso de Jorge Arocena..

American Jet S.A. es una compañía que cuenta con certificación BARS Gold, garantizando altos estándares de seguridad. Se establecerán cuatro frecuencias semanales, los días martes, miércoles, jueves y viernes, fortaleciendo la vinculación entre ambas localidades e impulsando el turismo y la economía regional. Los pasajes ya están disponibles para su adquisición a través de la web oficial de la aerolínea, https://americanjet.com.ar/.

Durante la presentación, la intendenta Fernanda Alonso señaló que «General Pico vuelve a tener un servicio que necesitaba y es posible gracias a la gestión pura y exclusiva de la comunidad. Quiero transmitirles el agradecimiento que sentimos como sociedad a cada uno de ustedes, porque lo que han hecho es de un convencimiento valorable”.

Alonso destacó que desde octubre «conectamos a Buenos Aires con nuestro corazón y el lugar que elegimos para vivir. Ése es el orgullo que debemos sentir y ésa es nuestra defensa como ciudadanas y ciudadanos, con la convicción para sostener este desafío que cuenta con el empuje del privado al que miramos atentamente desde el Estado porque creemos que juntos podemos lograr estas cosas”.

También resaltó el carácter innovador del proyecto. “Esta sinergia tiene que extenderse. Pico hace punta, porque no se ha dado en otro sitio que una compañía aérea haya acordado con 20 o más decisores que hicieron un aporte económico. American Jet se adaptó a esto y apuesta que sea un suceso”. El evento contó con la presencia del gerente comercial de American Jet, Juan Maravilla, representantes de organismos gubernamentales y no gubernamentales, empresarios e invitados especiales

Por su parte el gerente comercial de American Jet,Juan Maravilla expresó su emoción y destacó la visión fundacional de su empresa: “En el ADN de American Jet estaba la interconectividad como un sueño que se propuso el fundador. Ésta no es exclusividad de las grandes empresas, por lo que estamos agradecidos de trabajar en esta aventura con Fernanda Alonso, las y los partícipes”. Maravilla amplió la perspectiva del proyecto, indicando que “pretendemos que cada rincón del país sea un lugar donde podamos tejer redes, construir puentes. La unidad hace que los pueblos puedan desarrollarse y crecer”.

Maravilla remarcó el alcance integral de la iniciativa: “aquí no sólo hay representantes de empresas, sino también chicos y chicas, por lo que esto también abarca a la educación, a las y los científicos, a la gente de la cultura, entre otros, con lo cual es un proyecto al cual le vamos a dedicar todas nuestras energías”. Jorge Arocena, uno de los impulsores de la propuesta, confirmó que “son todas firmas del medio las que participamos y creemos Pico tiene con qué poder llevar a cabo esta propuesta, por lo que deseamos funcione. Si bien ha sido un impulso del privado, siempre mantuvimos el contacto con la intendenta y no hemos recibido más que apoyo”.