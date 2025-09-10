Funcionarios del Poder Judicial de General Pico brindaron charla a estudiantes del Colegio Normal

Alumnos/as de 6to año con orientación en Ciencias Sociales y Humanidades del colegio piquense Normal Mixto Provincia de San Luis recibieron una charla brindada por el juez de audiencia de juicio Federico Pellegrino, el fiscal Damián Campos y el defensor oficial Alejandro Caram.

Estuvieron presentes 27 estudiantes, acompañados por la docente de Construcción de la Ciudadanía Mariela Balaudo.

La charla

Durante la charla, conversaron con los funcionarios sobre el rol del juez de control, del juez de audiencia de juicio, el fiscal y el defensor en el proceso penal. También hablaron sobre la existencia de diferentes fiscalías temáticas, como la de delitos contra las personas; la de delitos contra la integridad sexual y de género, la de delitos patrimoniales y la de delitos contra la administración pública y estafas.

Dialogaron sobre las diferentes etapas del proceso penal, desde que se realiza la denuncia hasta la llegada a juicio, y las instancias de impugnación penal. También detallaron las salidas alternativas existentes antes de llegar a la etapa de juicio, como el juicio abreviado, la suspensión de juicio a prueba y el criterio de oportunidad.

Por su parte los/las alumno/as y docentes participaron activamente en la formulación de diversas preguntas y dudas, desde la diferencia entre la declaración de una persona prófuga de la justicia o en rebeldía, los requisitos para la detención y librar órdenes de allanamiento, entre otros temas.

Programa Educación + Justicia

Educación + Justicia” es una iniciativa del Superior Tribunal de Justicia que comenzó en 2015 y que tiene, como objetivo central, brindar un acercamiento real del Poder Judicial a la comunidad pampeana y, especialmente, a los estudiantes que están próximos a cumplir la mayoría de edad.

El programa tiene una variedad de ofertas pedagógicas que van desde las charlas de funcionarios y magistrados en escuelas de toda la provincia, hasta la organización de simulacros de juicio; pasando por la concurrencia de alumnos secundarios a debates orales y públicos, las visitas guiadas a edificios judiciales y charla con funcionarios.

El programa cuenta con el respaldo del Ministerio de Educación y la Cámara de Diputados lo declaró de interés legislativo.

Las escuelas que estén interesadas en participar del programa pueden contactarse con la Oficina de Comunicación Institucional en General Pico al 02302-325868 (mail: mcerutti@juslapampa.gob.ar ) y en Santa Rosa a los teléfonos 02954-451810 y 02954-15551189 (mail: PrensaSTJ@lapampa.gob.ar o prensa@juslapampa.gob.ar).