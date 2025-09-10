Alumna entregó el arma tras cinco horas de tensión en colegio de Mendoza

Una adolescente de 14 años generó una situación de muchísimo terror y pánico este miércoles en la escuela Marcelino Blanco, ubicada en el departamento de La Paz, Mendoza, al ingresar armada, efectuar dos disparos al aire y atrincherarse en el patio del establecimiento.

Si bien no se reportaron heridos, el hecho desencadenó un operativo policial y una mediación para resolver la crisis de manera pacífica.

Luego de cinco horas de extrema tensión, las autoridades lograron que la menor entregue el arma y estaba siendo retirada del colegio en una ambulancia.

El incidente ocurrió alrededor de las 9:30, tras el primer recreo, cuando los estudiantes regresaban a clases. Según testigos, la menor, alumna de 2º año de secundaria, pasó por el baño antes de salir con un arma de fuego, presuntamente una pistola calibre 9 milímetros perteneciente a su padre, un policía de la provincia de San Luis.

La adolescente apuntó fugazmente a algunos compañeros antes de disparar al aire y dirigirse al patio, donde permanecía atrincherada hasta pasado el mediodía.

Las autoridades escolares desalojaron de inmediato el establecimiento y trasladaron a los estudiantes al Hospital de La Paz, donde fueron atendidos por nerviosismo. La mayoría de los alumnos ya fue retirado por sus padres, según informó Gustavo Pinto, director del hospital.

Compañeros de la menor la describieron como una joven reservada, con pocas amigas, que en los últimos días se mostraba angustiada y había sido vista llorando.

La fiscal penal de menores, Griselda Digier, lideró la mediación con la adolescente, apoyada por el Grupo de Resolución de Incidentes y Secuestros (GRIS), el Grupo Especial de Seguridad (GES), y funcionarios judiciales.

Intervinieron, además, los representantes de la Dirección General de Escuelas y del Ministerio de Seguridad y Justicia. La menor exigió la presencia de una profesora llamada «Raquel» para dialogar.

El ministro de Educación, Tadeo García Salazar, ofreció una conferencia de prensa pasadas las 14:00, donde destacó el buen rendimiento académico de la estudiante y la ausencia de antecedentes problemáticos en el sistema educativo. «El gobernador puso a disposición todos los recursos, incluyendo un helicóptero con efectivos especializados. Buscamos una resolución pacífica», afirmó.

Además, informó que se habilitaron líneas telefónicas para que padres y estudiantes reciban asesoramiento.

El Ministerio de Seguridad emitió un comunicado solicitando a la comunidad evitar acercarse al lugar para no interferir en el operativo. «Cualquier alteración externa podría tener consecuencias graves. Es fundamental mantener un marco de respeto», indicaron.

Un video que circula en redes sociales muestra a la adolescente caminando armada en el patio, grabado desde una ventana de un aula.

El operativo, que incluyó la participación de un organismo interdisciplinario de protección de derechos de niños, niñas y adolescentes, seguía en desarrollo hasta pasadas las 14.30.

Las clases en la escuela Marcelino Blanco fueron suspendidas, aunque el resto de los establecimientos educativos de la provincia continuaron funcionando normalmente, con énfasis en abordar esta problemática en el ámbito escolar.