Encuentro de Artensanos en General Pico

Con el acompañamiento de la Municipalidad de General Pico, los próximos días 12, 13 y 14 de septiembre se desarrollará en nuestra ciudad el 8° Encuentro Nacional de Artesanos. La actividad fue anunciado durante una conferencia de prensa ofecida por funcionarios municipales y el organizador privado del encuentro.

La iniciativa convocará a más de 200 expositoras y expositores que, como cada año, se reunirán en Plaza San Martín para exhibir y comercializar diferentes producciones de variados rubros.

Durante las tres jornadas habrá, además, diversos espectáculos musicales como El coro de la Tercera Edad, La Chispa, Thiago Baronio, La Cruzada, el Ballet Taiñ Quinan, entre otros.

Estuvieron presentes la directora de Desarrollo Económico y Productivo, Yolanda Carrizo; el director de Comercio, Andrés Maidana; el coordinador de Desarrollo Local y Turismo, Maximiliano Robledo junto a Gonzalo Rodríguez y Natalia Martínez, organizadores de la propuesta.

Labor conjunta

En torno a ello, Yolanda Carrizo aseguró: “Invitamos a la comunidad de General Pico y de la región. Esta es una actividad muy esperada y desde el municipio hemos generado una estrategia articulada para garantizar que sea una fiesta segura y cuidada, de disfrute, exposición y ventas”.

“Este ícono es un punto de atracción dentro de la ciudad y demuestra que es posible lograr cosas en conjunto, que podemos apoyar el crecimiento económico del mundo artesanal, valorando las producciones que tiene”, agregó.

Señaló que “el objetivo es ir trabajando con ellas y ellos e ir profesionalizando esta presencia. General Pico es muy cordial, abierta y receptiva pero su crecimiento hace que todos se tengan que ir habituando a esto”.

Con respecto a esto último, amplió: “Dialogamos con Gonzalo y Natalia sobre distintos formatos de vinculación para poder acompañar de la mejor manera, con este lema del buen vivir, generando un bienestar para todas y todos”, concluyó

Por su parte, Gonzalo Rodríguez manifestó: “Agradezco a la Municipalidad debido a que sin su ayuda sería imposible realizar esto, ya que se requiere el esfuerzo de un montón de sectores para poder llevar a cabo el encuentro. En esta ocasión tendrá un 50% de recambio de artesanas y artesanos, con una convocatoria muy buena”.

Aseveró que “tendremos talleres, forja y elaboración de elementos en vivo, sorteos y demás sorpresas”.

“Es muy valorable la llegada de participantes desde sitios muy lejanos del país y por ello también hay que destacar el aporte del club Ferro Carril Oeste, donde permanecerán muchos de ellas y ellos”, finalizó.