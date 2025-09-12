Licitan construcción de Centro de Salud en Santa Rosa

El gobernador Sergio Ziliotto participó del acto de apertura de ofertas de la licitación para la construcción de un nuevo Centro de Salud en el barrio Santa María de Santa Rosa. Se presentaron tres ofertas. El edificio permitirá descentralizar servicios y garantizar el acceso a la atención primaria en uno de los sectores más poblados de la capital pampeana.

El Gobierno provincial avanza en la descentralización del sistema sanitario con la construcción de un nuevo Centro de Salud en el barrio Santa María de La Pampa de Santa Rosa. La obra demandará una inversión superior a los $564 millones.

El acto de apertura de sobres se realizó este viernes en el Salón de Acuerdos de Casa de Gobierno, encabezado por el gobernador Sergio Ziliotto, junto al intendente de Santa Rosa, Luciano di Nápoli; el ministro de Obras y Servicios Públicos, Alfredo Intronati, y el ministro de Salud, Mario Kohan. También participaron representantes de las empresas oferentes y dirigentes de la comisión vecinal del barrio.

Se presentaron un total de tres ofertas a valores de agosto: José Rubén Fernández que ofertó $619.142.723; Luis Esteban Fernández, $ 620.331.791; y Zulema Ledesma, $ 698.000.000.

El proyecto prevé la construcción de un edificio de 257,5 m² en un terreno ubicado entre las calles Colectora Víctor Arriaga, C. Carman Norte y Gregorio de la Ferrere. Contará con dos consultorios, sala de observación, sala de enfermería, farmacia, recepción, sala de espera, cocina, lavadero, depósitos de residuos, áreas técnicas y un sector semicubierto para la cochera de ambulancia.

La inversión, de $564.900.477 a valores de julio pasado, se enmarca en la decisión política del Gobierno provincial de fortalecer el sistema público de salud y garantizar que cada vecino y vecina acceda a servicios de calidad sin necesidad de trasladarse largas distancias.

En su momento, el presidente de la Comisión Vecinal, Fabián Avendaño dijo que “estamos contentos de que el gobernador no solo escuche a las municipalidades, sino también a los barrios. Que escuche la voz de los vecinos es algo muy importante para nosotros”.

Impacto social, económico y preventivo

La instalación del Centro de Salud tendrá un fuerte impacto social, ya que permitirá a las familias del barrio acceder a consultas médicas, controles y tratamientos en cercanía, promoviendo mayor equidad en el acceso al sistema sanitario.

Durante su construcción generará empleo directo e indirecto, a partir de la contratación de mano de obra local y la demanda de insumos regionales. Una vez en funcionamiento, reducirá costos de traslado para las familias y contribuirá a la detección temprana de enfermedades, disminuyendo complicaciones y hospitalizaciones.

Desde el punto de vista preventivo, se transformará en un espacio estratégico para campañas de vacunación, controles pediátricos y de adultos mayores, y acompañamiento de pacientes con enfermedades crónicas.