Desde Río Cuarto, Provincias Unidas se formalizó como fuerza para 2027

Cuatro gobernadores dejaron lanzada este mediodía desde Río Cuarto a Provincias Unidas como una nueva fuerza política rumbo al 2027, por fuera de las propuestas del kirchnerismo y de la Libertad Avanza.

«Vamos a poner el próximo presidente de la Argentina», sostuvo el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro.

Junto a Martín Llaryora, el anfitrión, y sus colegas de Jujuy, Carlos Sadir, y de Corrientes, Gustavo Valdés, y en compañía de Juan Schiaretti, primer candidato a diputado por Córdoba, los mandatarios pusieron énfasis, uno tras otro, en la necesidad de lograr un plan productivo «con la gente adentro», en contraposición de la política que lleva adelante el presidente Javier Milei.

De hecho, fueron enfáticos en reclamar la eliminación de las retenciones y cuestionaron el veto a recursos para las universidades y el hospital Garrahan.

Llaryora sostuvo la necesidad de que el país, además de estabilizar la macroeconomía, como plantea el gobierno de Milei, estructure “un plan de empleo” y de producción.

“La gente no llega a fin de mes, se están perdiendo puestos de trabajo. Nosotros estamos para ser un país grande y Provincias Unidas va a ayudar a la construcción de una Argentina mejor”, sostuvo Llaryora al llegar al predio de la Sociedad Rural de Río Cuarto junto a sus colegas de Santa Fe, Pullaro; Jujuy, Carlos Sadir, y Corrientes, Gustavo Valdés.

En este lugar, se reunieron con miembros de la Mesa de Enlace, a los que prometieron trabajar por la eliminación de las retenciones.

En definitiva, los gobernadores de Provincias Unidas (PU) compartieron una foto en clave política en medio de la tensión con el Milei, quien busca reencauzar el diálogo con los distritos tras la dura derrota en las elecciones bonaerenses.

Es en la Exposición Rural de Río Cuarto, con el mandatario local, Llaryora, como maestro de ceremonia. Se trata de la primera demostración luego de que el Presidente vetara la ley de Aportes del Tesoro Nacional (ATN).

La jornada comenzó a las 8.30, con un desayuno de trabajo compartido entre los líderes e intendentes, en el Hotel La Urumpta, Río Cuarto.

Luego siguió en la Sociedad Rural, desde donde los gobernadores emprendieron regreso a sus provincias.