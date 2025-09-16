Violento ataque en el barrio Federal: un joven fue baleado en la pierna y debió ser hospital

Un joven de 22 años resultó herido tras recibir un disparo en su pierna derecha, a la altura de la rodilla, en un violento episodio ocurrido en el barrio Federal de esta ciudad.

El hecho tuvo lugar en la intersección de las calles 448 y 413, cuando dos individuos a bordo de una motocicleta tipo 110cc interceptaron al joven y, sin mediar palabras, le efectuaron el disparo para luego darse a la fuga.

Minutos después, una ambulancia del Servicio de Emergencias Médicas (SEM) llegó al lugar y trasladó a la víctima al Hospital Gobernador Centeno, donde permanece bajo atención especializada.

En la escena se desplegó un fuerte operativo policial encabezado por personal de la Comisaría Primera, que inició tareas de investigación para esclarecer lo ocurrido. Los efectivos recogieron testimonios de vecinos y revisan cámaras de seguridad de la zona con el objetivo de identificar a los agresores.

Por el momento, se desconocen las causas que motivaron el ataque. La policía trabaja bajo la hipótesis de un hecho dirigido y no se descartan posibles ajustes de cuentas, aunque las diligencias judiciales siguen en curso.