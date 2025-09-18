La provincia firmó convenios con siete municipios para optimizar los desagües pluviales

El gobernador Sergio Ziliotto encabezó este miércoles la firma de siete convenios con intendentes de distintas localidades, en el marco del Programa para el Mantenimiento de Obras Hídricas y Desagües Pluviales (PROMANCA). El mandatario provincial reafirmó el compromiso de la Provincia de acompañar a los municipios en tareas preventivas frente a lluvias e inundaciones.



Estas acciones se enmarcan en una política de federalismo interno que impulsa el Gobierno provincial, garantizando respuestas concretas en cada localidad donde existen necesidades, sin distinción del color político de las gestiones municipales. Así, se ratifica el compromiso de trabajar junto a todas las intendencias para brindar igualdad de oportunidades y fortalecer la infraestructura que protege a las comunidades pampeanas.

Estuvieron presentes Mónica Stadler (Colonia Barón); Darío Monsalvo (Doblas); Graciela López (Catriló); Carlos Marchisio (Metileo); Germán Wilberger (Monte Nievas); José Luis Gallotti (Bernardo Larroudé); y Ariel Boggino (Embajador Martini).



Los convenios rubricados contemplan una inversión total superior a los 98 millones de pesos y un plazo de ejecución de 60 días para todas las obras. Las tareas consisten en la limpieza y desmalezamiento de canales que conducen los excedentes hídricos fuera de las zonas urbanas, una acción clave para proteger a las comunidades y mejorar la calidad de vida de las y los pampeanos.

Los municipios y obras:

Embajador Martini: limpieza de 2.100 metros de canales. Inversión de 7.540.000 pesos.

Colonia Barón (Colonia San José): limpieza de 4.000 metros de canales. Inversión de 14.400.000 pesos.

Monte Nievas: limpieza de 7.501 metros de canales. Inversión de 34.845.000 pesos.

Metileo: limpieza de 1.640 metros de canales. Inversión de 8.700.000 pesos.

Bernardo Larroudé: limpieza de 3.887 metros de canales. Inversión de 14.424.500 pesos.

Doblas: limpieza de 864 metros de canales. Inversión de 5.140.000 pesos.

Catriló: limpieza de 2.680 metros de canales. Inversión de 12.750.000 pesos.

Estas intervenciones se suman a las que ya fueron acordadas con otras localidades en los últimos días (Winifreda y Hilario Lagos), en lo que constituye una primera etapa de 12 municipios alcanzados por el PROMANCA. De esta manera, el Gobierno provincial continúa impulsando obras estratégicas en distintas regiones de La Pampa, priorizando la prevención y el cuidado de la población frente a los efectos del cambio climático y las contingencias hídricas.