Paro en el PAMI por una hora este martes y el próximo jueves por reclamo de mejora salarial

Este martes y jueves de 11 a 12 los trabajadores y trabajadoras del Pami llevaran adelante un paro de actividades en reclamo de la apertura de paritarias, mejora de prestaciones y en defensa del organismo.

La medida forma parte de un plan de lucha nacional acordado por los gremios que tienen injerencia en Pami, en defensa de los derechos de los trabajadores.

En la oficina de General Pico ubicada en calle 20 esquina 5 la casi totalidad de los trabajadores se sumaron a la medida de fuerza que seguirá el próximo jueves por espacio de una hora también, entre las 11 y las 12. No descartan que de no haber respuesta a los reclamos, se sumen más horas a partir de la próxima semana.