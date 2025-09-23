El Banco Mundial anunció el adelanto de prestamós a la Argentina por UDS 4.000 millones

El Banco Mundial comunicó este martes que acelerará el apoyo a Argentina con un monto de hasta u$s4.000 millones en los próximos meses.

La medida fue anunciada por la entidad internacional que aseguró que la misma será «para avanzar en reformas, impulsar el crecimiento y el empleo, y ayudar a mejorar la vida de su gente».

Además, mencionaron que se orientará a «desbloquear la minería y los minerales críticos; impulsar el turismo como fuente de empleos y desarrollo local; expandir el acceso a la energía; y fortalecer las cadenas de suministro y el financiamiento a las pymes», según aseguró el ministro de Economía, Luis Caputo.

«Este paso avanza sobre el paquete de apoyo de u$s12.000 millones anunciado en abril y refleja la firme confianza en los esfuerzos del Gobierno para modernizar la economía, emprender reformas estructurales, atraer inversión privada y generar empleo. Todas las operaciones propuestas están sujetas a la aprobación del Directorio Ejecutivo del Banco Mundial», agregó Caputo quien celebró la medida.

Caputo agradeció al Banco Mundial y a «su presidente Ajay Banga» en sus redes sociales.

La comunicación oficial en Estados Unidos señaló que este paso «avanza sobre el paquete de apoyo por USD 12.000 millones anunciado en abril».

El anuncio del Banco Mundial surge luego de la reunión que entabló el presidente Javier Milei junto a su par estadounidense Donald Trump en Nueva York donde recibió el respaldo del republicano de cara a las próximas elecciones legislativas del 26 de octubre.