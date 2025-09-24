Forestal Pico presenta bolas de acero para la industria minera en Perú

Forestal Pico está participando en la ciudad peruana de Arequipa de la edición 37° de PERUMIN, el encuentro más relevante para la industria minera. Alli la empresa piquense presenta las bolas de acero para la industria minera que fabrica en su planta de General Pico.

Evelyn Pechin, abogada de la empresa que se encuentra en Arequipa, Perú, dio detalles en el programa Una Mañana de Locos de Radio 37 que conduce Daniel Depaulo de la importancia de este exposición donde se reunen más de 800 empresas vinculadas al sector minero.

Por pirmera vez Forestal Pico presente en esta exposición en Perú con tres stand y se posiciona en el sector minero con la fabricación de bolas de acero que ya se comercializan en Brasil y Chile.

Evelyn Pechin, de la empresa Forestal Pico