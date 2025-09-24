Cambios de circulación en calles del Barrio Don Bosco

Mediante la ordenanza municipal N° 1009/25 y en virtud de mantener el ordenamiento del tránsito vehicular, a partir de la corriente jornada se establecerá el sentido único de circulación en la calle 24 bis, en el tramo comprendido entre las arterias 111 y 115, de Norte a Sur.

De este modo, se realizaron en el sitio mencionado los trabajos de señalización vertical y horizontal y el cambio de cartelería. Esta decisión responde a la necesidad de ordenar el tránsito y reducir su peligrosidad.

Las y los inspectores del área de Prevención y Seguridad Ciudadana estarán coordinando el tránsito e informando de este cambio a quienes se desplacen por el sector en cuestión y en cercanías del mismo.