Capacitación a profesionales y choferes en la previa de los Juegos de la Araucanía 2025

La Coordinación de Desastres y Emergencias Sanitarias, denominada (CODES), del Ministerio de Salud del Gobierno de La Pampa comenzó recientemente con las capacitaciones en el Hospital Ludio Molas con vistas a las Juegos Binacionales de la Araucanía, a realizarse en diferentes localidades de esta Provincia desde el 6 al 12 de diciembre.

La CODES inició la formación de los y las enfermeras, del cuerpo médico y de los conductores de ambulancias, pensando en los juegos deportivos de la Araucanía teniendo en cuenta las disciplinas, sus particularidades y los riesgos que pueden existir en ellas.

El coordinador, Juan Barbero, tuvo a cargo la bienvenida y explicó en qué consisten las capacitaciones en primeros auxilios y emergencias sanitarias en eventos deportivos, que están dirigidas al personal a desempeñarse en dichos Juegos Binacionales de Argentina y Chile.

“Iniciamos con una nueva formación educativa, esta vez dirigida para las personas que integrarán los equipos para la Araucanía en busca de brindar un servicio de excelencia, teniendo en cuenta los deportes en los que se competirá”, dijo Barbero a la Agencia Provincial de Noticias.

El médico destacó la prensecia en la apertura de la capacitación, del director General de Deportes de la Subsecretaría de Deportes, Recreación y Turismo Social del Ministerio de Desarrollo Social y Derechos Humanos, Alejandro Bagatto, como así también de todo el personal que trabaja en CODES.

“La tarea de formación estará a cargo del equipo docente, que cuentan con una vasta experiencia en cubrir santariamente competencias deportivas, y que compartirán la dinámica necesaria para realizar el trabajo”.

Bagatto agradeció la invitación, resaltó el trabajo que viene realizando la Coordinación en los eventos deportivos que se realizan en la Provincia”, al tiempo que enfatizó que “nos sentimos muy tranquilos por el compromiso y el profesionalismo que brinda la CODES en las competencias tanto locales, nacionales e internacionales, como serán los Juegos de la Araucanía”.