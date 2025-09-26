General Pico será sede de la Liga Nacional de Robótica

El próximo sábado 27 de septiembre, General Pico se transformará en el epicentro de la innovación con el inicio de la Liga Nacional de Robótica, un evento que reunirá a estudiantes, docentes y clubes de ciencia de todo el país en el Polo Científico Tecnológico de La Pampa.

La competencia incluirá distintas categorías —fútbol, sumo, mini sumo, carreras y laberintos— donde jóvenes de diferentes niveles educativos pondrán a prueba sus habilidades, creatividad y conocimientos en robótica.

Organizada por la Facultad de Ingeniería de la UNLPam, con el acompañamiento de la Agencia CITIA del Gobierno provincial, la jornada promete convertirse en una verdadera vidriera del talento estudiantil. “La ciencia y la tecnología son herramientas de transformación social. La robótica es un semillero muy importante que impulsa vocaciones y abre oportunidades para nuevas empresas de base tecnológica”, destacó Verónica Duarte, directora de CITIA.

Por su parte, el decano de Ingeniería, Daniel Mandrile, resaltó: “La Liga Nacional de Robótica es una oportunidad para que estudiantes pongan en práctica lo aprendido, intercambien experiencias y se proyecten hacia un futuro donde la tecnología tiene un rol central. El Polo Científico es el lugar indicado para este tipo de eventos”.

Actualmente, CITIA acompaña a 11 proyectos incubados y más de 40 empresas vinculadas a desarrollos tecnológicos aplicados al agro y la industria, consolidando la diversificación de la matriz productiva de la provincia.

La jornada será con entrada libre y gratuita, desde las 14 horas en el Polo Científico Tecnológico de General Pico. Está dirigida a toda la comunidad educativa, familias y público en general interesado en descubrir cómo la ciencia y la tecnología se transforman en proyectos concretos.