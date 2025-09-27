Obreros municipales trabajaron para remover árboles caidos en varias calles

Frente a las inclemencias climáticas ocurridas durante la noche del viernes 26 y la madrugada de este sábado 27, la Municipalidad de General Pico actuó durante y después de este fenómeno para brindar seguridad a la población. En este marco, se removieron árboles y gajos que cayeron en más de 25 puntos de la ciudad.

Durante la jornada nocturna se trozaron y retiraron de las arterias los mismos para luego ser trasladados completamente en la mañana de hoy.

Para tal fin, se utilizaron numerosos recursos y vehículos de la Secretaría de Ambiente y Servicios Públicos.

Las tareas llevadas adelante por distintas cuadrillas de éste área municipal se concretaron en conjunto con Bomberos Voluntarios, Policía de La Pampa y Defensa Civil. Esta labor mancomunada facilitó la realización de las acciones para un rápido despeje de las zonas.

En todo momento, se priorizó la integridad física tanto de operarios como de vecinas y vecinos, garantizando la transitabilidad de las calles.

Intervenciones

Entre los múltiples sitios en los que el personal se desplegó y otros en los que continúa haciéndolo hasta completar las tareas, se encuentran los siguientes: 26 entre 23 y 25, 35 entre 24 y 22, 22 entre 7 y 9, Avenida San Martín y 47, 34 entre 7 y 9, 115 y 2, 102 entre 103 y 105, 113 entre 24 bis y 22, 35 bis y 20, 29 entre 26 y 28, 24 y 3, 35 entre 24 y 26, 16 y 35, 21 y 14, 16 entre 27 y 29, 13 bis entre 117 y 118, 1 entre 18 y 20, 30 entre 23 y 25, 24 entre 11 y 13, Barrio Militar, 21 y 24, 111 entre 18 y Avenida San Martín, 107 y calle 20.



Durante el transcurso del día se continuará prestando servicio ante nuevas intervenciones que deban efectuarse frente a solicitudes vinculadas a la tormenta.