El candidato de Milei en La Pampa, Adrián Ravier visitó Intendente Alvear

El candidato a diputado nacional por La Libertad Avanza, Adrián Ravier, visitó la localidad de Intendente Alvear, en el marco de su recorrida por distintas comunidades pampeanas. El candidato a legislador estuvo acompañado por la postulante en segundo lugar en la lista de LLA, Adriana Garcia del Pro, y por dirigentes locales, entre ellos por Lorena Ruiz yPablo Patterer, apoderado del partido, quienes se sumaron a la actividad para dialogar con vecinos y referentes de la zona.

Durante la jornada, el candidato escuchó inquietudes de productores, comerciantes y vecinos, resaltando la importancia de construir una alternativa política que defienda las ideas de la libertad, promueva el desarrollo local y fortalezca a La Pampa dentro del proyecto nacional que encabeza el presidente Javier Milei.

“Recorriendo Intendente Alvear, en el norte de La Pampa, emociona ver cómo crece la producción ganadera y se multiplica el stock. Este desarrollo de feedlot (ver video) es posible gracias a medidas como la liberación del precio de la carne, la reducción de retenciones, el fin del cepo y las restricciones cambiarias, y la desregulación de procesos productivos.

El resultado es claro: más producción, más trabajo, más exportaciones y más divisas para el país.”

Al finalizar la jornada, Ravier reunió con los vecinos en el local partidario donde nació La Libertad Avanza en 2023, espacio en el que compartió reflexiones sobre el camino recorrido y convocó a seguir trabajando para consolidar el proyecto liberal en la provincia.