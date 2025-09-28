Murió en vuelco niño de un año. Su padre conducía en estado de ebriedad y quedó detenido

Un nene de apenas un año murió en un vuelco en Puerto Madryn durante la madrugada de este domingo, en un episodio que quedó bajo investigación judicial y que derivó en la detención de su padre, quien conducía el vehículo en estado de ebriedad.

El hecho ocurrió alrededor de la 1:30 en la rotonda de Avenida del Trabajo y Juan XXIII, en la ciudad de Puerto Madryn, cuando un Renault Kangoo blanco identificado con la inscripción “Lucy Decoraciones” perdió la estabilidad y terminó volcado dentro del anillo vial.

De acuerdo a un testigo que circulaba en ese momento por la zona observó a dos hombres intentando reincorporar el rodado. Al detenerse para colaborar, escuchó a uno de ellos pedir ayuda desesperadamente porque su hijo había quedado atrapado debajo de la estructura.

Pese a la urgencia, el personal médico de guardia informó poco después que el menor había fallecido a causa de las heridas sufridas en el siniestro. La Policía preservó la escena del vuelco y procedió al secuestro de elementos, entre ellos dos teléfonos celulares, una lata de cerveza y un hisopado con una mancha de sangre. También se realizaron fotografías y planimetría del lugar

En paralelo, personal de tránsito sometió al conductor a un test de alcoholemia que, según informó el medio local ADN Sur, arrojó un resultado que osciló entre 1,9 y 2,0 gramos de alcohol por litro de sangre, casi cuatro veces por encima del máximo permitido por la legislación vigente. Ante estos resultados, el fiscal de turno Mauricio Baigorria dispuso la inmediata detención del conductor de 23 años, quien quedó aprehendido en la Comisaría Segunda de Puerto Madryn hasta la audiencia de control de detención.

La tragedia tuvo un capítulo adicional en el hospital. Allí, la madre del niño fue informada de la muerte de su hijo y, en medio de la conmoción, algunos familiares maternos intentaron agredir al detenido. La policía tuvo que intervenir para evitar mayores incidentes.

El caso se investiga como homicidio culposo para determinar las circunstancias exactas del siniestro, mientras se espera la definición de la situación procesal del conductor.

