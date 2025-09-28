Choque en la Ruta 35 y provincial 18. Una mujer murió y hay varios heridos

Una mujer de alrededor de 50 años falleció este domingo en un siniestro vial ocurrido en el cruce de la Ruta Nacional 35 y la Ruta Provincial 18, al sur de Santa Rosa. La víctima viajaba en un Fiat Cronos que colisionó con una camioneta Ford Ranger, la cual volcó.

El siniestro vial tuvo lugar cerca de las 18,30 y trabajó personal policial de la Unidad Regional 3. La Ford Ranger circulaba por la Ruta 18 en dirección este-oeste y viajaba una pareja y una menor, mientras que el Fiat Cronos transitaba por Ruta 35 en sentido sur-norte, y en el iban un hombre y una mujer.

Precisamente la mujer del Fiat Cronos falleció, mientras que el resto de los involucrados en el siniestro resultaron con lesiones de distinta gravedad.

Gentileza: Noticias del Sur