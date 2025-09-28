ATE advirtió que la seguridad aérea está en riesgo y convocó asambleas en los aeropuertos del país

El gremio denunció que la ANAC incumple auditorías internacionales y alertó sobre una “crisis grave” en el sistema aerocomercial. También reclamaron aumentos salariales y el pase a planta permanente de trabajadores precarizados.

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) convocó este lunes a asambleas en los 21 aeropuertos del país para denunciar el deterioro del sistema aeroportuario y advertir que la seguridad de los vuelos se encuentra en riesgo.

Según el sindicato, la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) incumplió auditorías internacionales y generó una situación crítica en los servicios aeronáuticos. “La seguridad de todos los vuelos está amenazada. La ANAC incumple auditorías internacionales y provoca una crisis grave en todo el sistema aerocomercial argentino”, señaló el secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar.

El dirigente responsabilizó directamente al Gobierno por las posibles consecuencias de la medida. “Hemos decidido convocar a asambleas en todo el país. Debe quedar claro que, si se producen demoras o se afecta el normal funcionamiento de los aeropuertos, es por exclusiva responsabilidad del Gobierno”, remarcó.

ATE vinculó la situación con la alerta roja emitida recientemente por la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), que reclamó mayor capacidad de control y la incorporación urgente de personal especializado. “Esto no es joda. Son organismos internacionales los que están advirtiendo que la capacidad de control se encuentra reducida y que se tiene que incorporar más personal como única posibilidad de disminuir los riesgos”, sostuvo Aguiar.

Además, el gremio denunció el congelamiento salarial, la precarización laboral y los recortes presupuestarios. “Con trabajadores estresados y fatigados por la multiplicidad de tareas que realizan, no se puede alcanzar la máxima seguridad que se requiere”, advirtió Aguiar.

ATE exige la reapertura de la paritaria sectorial —cerrada desde hace dos años— y asegura que, desde diciembre de 2023, el poder adquisitivo del personal perdió un 45%.

Entre los principales reclamos se destacan:

Urgente aumento salarial.

Pase a planta permanente para 200 trabajadores precarizados.

Incremento del “Módulo ANAC” en un 20%.

Pago del “Suplemento de Zona”.

Aumento del “Adicional Función Aeronáutica Crítica”.

Reconocimiento de adicionales por funciones administrativas, títulos y horas de instrucción.