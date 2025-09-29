Acuerdo de prácticas profesionales de cinco estudiantes del Colegio República de El Salvador

Cinco estudiantes del Colegio República de El Salvador firmaron convenios de prácticas profesionalizantes con la Municipalidad de General Pico. Las jóvenes se desempeñarán en distintas áreas correspondientes a la Secretaría de Gobierno, debiendo cumplimentar 80 horas cátedras.

El objetivo de esta vinculación entre el Estado local y el establecimiento educativo es familiarizar a las alumnas con las tareas técnico-profesionales, logrando una mejor inserción futura al mundo laboral.

Previa rúbrica de los documentos, la jefa comunal piquense, Fernanda Alonso, dialogó con las jóvenes para conocer sus orientaciones estudiantiles, sus expectativas y objetivos frente a esta alternativa.

Además de la mandataria local, asistió el secretario de Gobierno, Nicolás Mendoza; la directora de Educación, Gabriela Ramírez; la directora de Deporte, Mariela Lera; la directora de Recursos Humanos, Andrea Bustos; el director de Prevención y Seguridad Ciudadana, Cristian Viola e integrantes de la institución educativa antes mencionada.

Acuerdo

Al concluir, Gabriela Ramírez señaló: “Este año comenzamos con las y los chicos de El Salvador y hay también de la EPET N°2. Es abrir el municipio para que las y los estudiantes de Formación Profesional, con conocimientos teóricos ya incorporados, puedan realizar las prácticas profesionalizantes”.

“Deben hacer 200 horas cátedras, de las cuales 120 son en la escuela y el resto en empresas o aquí, dónde podrán conocer cómo funciona el municipio, desempeñarse en grupos, proponer ideas y demás”, añadió.

Concluyó afirmando que “esto también tiene que ver con la transparencia del Gobierno local para que quienes deseen hacer pasantías puedan concretarlas en la Municipalidad o Facultades con las cuales tenemos acuerdos”.

Por su parte, la directora del colegio, Silvia Pellinacci, indicó: “Las chicas forman parte de la FP de nuestra institución, que comienza en el ciclo orientado. Durante el 4°, 5° y 6° año hacen diferentes cursos a contraturno y finalizan con el título de Gestor Administrativo”.

“Es una hermosa propuesta para que ellas y ellos incorporen experiencia laboral, sembrando posibilidades para su futuro, cuyos frutos se observarán con el tiempo. Agradecemos la oportunidad a la Municipalidad para que cinco de nuestras alumnas se incorporen en diversas áreas”, cerró.