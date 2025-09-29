Federico Guidugli propone recortar presupuesto de inteligencia para arreglar rutas en La Pampa

El candidato a diputado nacional por Cambia La Pampa, Federico Guidugli, adelantó que presentará un proyecto legislativo para redirigir parte de los fondos destinados a los servicios de inteligencia hacia la reparación de rutas nacionales y provinciales.

“Vamos a impulsar un proyecto para que una parte del presupuesto destinado a los servicios de inteligencia vaya al arreglo de rutas. No hay que prometer cosas incumplibles: esta es una meta alcanzable fácilmente si ordenamos las cuentas y prioridades del Estado”, afirmó el dirigente opositor.

Según sus estimaciones, en La Pampa existen más de 700 kilómetros de rutas en mal estado, una situación que no solo complica la actividad comercial y productiva, sino que también representa un riesgo para las familias pampeanas y los visitantes que circulan por la provincia.

“$100.000 millones para inteligencia es una cosa inentendible, habiendo situaciones de salud, infraestructura y educación que atender con urgencia”, cuestionó.

Guidugli también apuntó contra el oficialismo pampeano. “No entiendo cómo el peronismo se jacta del estado de las rutas nacionales, cuando tuvieron el poder 16 años en este siglo y no resolvieron un problema que afecta a toda la provincia”, lanzó.

El candidato subrayó que el “verdadero desafío” de la política es reordenar las prioridades del Estado y destinar los recursos a los sectores que generan bienestar y desarrollo: salud, educación y obras viales.