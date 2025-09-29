Ferrán recorrió la Exposición de Luiggi y dialogó con expositores

Camino a las elecciones legislativas del 26 de octubre, el candidato a diputado nacional por el Frente Defendemos La Pampa, Abelardo Ferrán, estuvo en la 81° Exposición Agrícola, Ganadera, Comercial e Industrial de Ingeniero Luiggi.

“Nosotros ponemos la cara en las buenas y en las malas, no tenemos miedo de establecer un diálogo, más allá de estar de acuerdo o no con alguna posición política. Los gobiernos peronistas siempre han escuchado a todos, también al sector productivo, cuando fui ministro de la Producción, muchas de las políticas que se implementaron fueron propuestas que surgieron del debate con los sectores del campo”, dijo Ferran, quién recorrió la muestra acompañado por la ministra de la Producción Fernanda González y el senador Pablo Daniel Bensusán, entre otros dirigentes.

Señaló su interés por todos los temas vinculados a la producción. «Es mi área de especialización como docente, recorrer ésta Rural, a la que vine muchas veces, es importante porque me permite tomar contacto con muchas personas y reafirmar las políticas activas de apoyo al sector productivo que siempre tuvo la Provincia”.

“Las mentiras del gobierno nacional van en contra de los derechos de las y los pampeanos, de las y los argentinos, todo aquello en que el Mercado no puede ocuparse se debe ocupar el Estado, y claro está tampoco el Estado debe meterse en las actividades que puede desarrollar mejor el sector privado, y eso vamos a defender, y creo que la gente lo está entendiendo porque así nos lo hace saber en cada encuentro”, remarcó Ferrán.